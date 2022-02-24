ента новостей

18:51
Волейбольный «Зенит» в который раз подряд проиграл московскому «Динамо»
15:30
В Петербурге пенсионер отдал мошенникам почти 4,5 миллиона рублей
11:23
В Канаде отменят Закон о чрезвычайных ситуациях
11:08
В Петербурге женщина устроила стрельбу в метро
10:18
В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода
09:52
Ковидных пациентов стало меньше
09:16
Биржи выжидают
08:48
«Единороссы» помогут беженцам
22:41
Молодые защитники Отечества стали донорами крови
13:13
Акция в поддержку отделений переливания крови Донор - Go!
12:09
В Ленобласти трое мигрантов напали на таксиста
10:19
Не ошибся ли Путин?
09:48
Петербург лишат финала Лиги чемпионов?
09:26
Думала, что инвестирует
16:42
В Петербурге воры не довели задуманное до конца
10:55
Сжигать мусор не будут
10:23
Платная парковка расширяется
09:48
Австралия требует ответов от Китая в связи с инцидентом с лазером в море
09:45
В Петербурге ребенок провалился под лед
09:40
В Петербурге в отношении хулигана, стрелявшего из окна автомобиля возбуждено уголовное дело
09:19
Депутат против признания ЛНР и ДНР
00:40
После решения о признании ДНР и ЛНР Владимир Путин обратился к нации
22:55
Провести праздники в Никольских рядах: 23 февраля, 8 марта!
12:01
В здании церкви Иисуса Христа откроется концертный зал «Мюзик-холла»
11:58
Выставка «Принадлежность»
11:55
Выставка «Другие берега»
10:20
В Петербурге задержали злодея, который в лифе нанес пожилому мужчине ножевое ранение
09:26
Россию оградят от международных рынков?
08:55
Кафе смогут работать ночью
08:13
Ленобласть примет беженцев
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Волейбольный «Зенит» в который раз подряд проиграл московскому «Динамо»

Волейбольный «Зенит» в который раз подряд проиграл московскому «Динамо»

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vczenit-spb.ru
Столичные динамовцы стали не просто неудобным, а непобедимым соперником.

«Питерец.ру» посмотрел историю личных встреч «Зенита» и московского «Динамо» в 2020–2021 годах и… сбился со счёта неудач петербургского клуба в поединках с соперником из столицы. Динамовцы обыгрывали «Зенит» на всех фронтах, и вот снова победили.

Клубная пресс-служба справедливо посетовала на неукомплектованность «Зенита» перед столь важной игрой, даже главный тренер Туомас Саммелвуо не смог руководить своей командой (его заменил Андрей Толочко»). Не смогли сыграть с «Динамо» Кобзарь, Урнаут и Полетаев.

Итоговые 1–3 по партиям смотрятся приличным результатом: «Зенит» мог уступить и в трёх сетах. Но при «-5» заработала подача Игоря Колодинского, и петербургский клуб смог сократить отставание в счёте после 15:25 и 20:25. Но следующая партия завершила матч: мастер-класс по подаче показал Подлесных, в итоге «Зенит» хотя бы превратил 10:23 в 14:25.

Так «Зенит» уступил в пятом матче подряд: после победы над «Бенфикой» в Лиге Чемпионов последовали поражения от «Динамо-ЛО», «Берлина» (дважды) и «Локомотива» из Новосибирска.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

7-02-2021, 01:30
Волейбольный «Зенит» дома уступил московскому «Динамо» 1–3
12-04-2021, 00:38
Волейбольный «Зенит» стал серебряным призёром Суперлиги, а победило снова московское «Динамо»
5-02-2019, 22:40
Победивший «Динамо» волейбольный «Зенит» готовится к «Кузбассу»
19-12-2021, 22:07
Нижегородский клуб АСК не смог выиграть у волейбольного «Зенита» ни одной партии
10-12-2017, 00:57
Волейбольный «Зенит» оступился в игре с московским «Динамо»
12-08-2019, 19:09
Климкин уже тренирует «Енисей»: Саммелвуо вскоре окажется в «Зените»?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
84
Сегодня, 10:18
В Ленобласти микроавтобус насмерть сбил пешехода
0
602
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
678
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
660
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
Наверх