Волейбольный «Зенит» в который раз подряд проиграл московскому «Динамо»

«Питерец.ру» посмотрел историю личных встреч «Зенита» и московского «Динамо» в 2020–2021 годах и… сбился со счёта неудач петербургского клуба в поединках с соперником из столицы. Динамовцы обыгрывали «Зенит» на всех фронтах, и вот снова победили.

Клубная пресс-служба справедливо посетовала на неукомплектованность «Зенита» перед столь важной игрой, даже главный тренер Туомас Саммелвуо не смог руководить своей командой (его заменил Андрей Толочко»). Не смогли сыграть с «Динамо» Кобзарь, Урнаут и Полетаев.

Итоговые 1–3 по партиям смотрятся приличным результатом: «Зенит» мог уступить и в трёх сетах. Но при «-5» заработала подача Игоря Колодинского, и петербургский клуб смог сократить отставание в счёте после 15:25 и 20:25. Но следующая партия завершила матч: мастер-класс по подаче показал Подлесных, в итоге «Зенит» хотя бы превратил 10:23 в 14:25.

Так «Зенит» уступил в пятом матче подряд: после победы над «Бенфикой» в Лиге Чемпионов последовали поражения от «Динамо-ЛО», «Берлина» (дважды) и «Локомотива» из Новосибирска.