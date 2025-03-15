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Питерец.ру » Спорт » Вратарь СКА Заврагин не пропустил в матче с «Сочи», который команда Романа Ротенберга выиграла во счётом 2:0

Вратарь СКА Заврагин не пропустил в матче с «Сочи», который команда Романа Ротенберга выиграла во счётом 2:0

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
23 отражённых броска и три меньшинства – таков послужной список Заврагина, заработавшего «сухарь».

СКА не только победил «Сочи», но и не пропустил: оборона петербургского клуба в сезоне – 2024/2025 регулярно подвергалась критике. «Питерец.ру» поздравляет 19-летнего Егора Заврагина с важным в психологическом плане достижением – вратарским «сухарём» накануне плей-офф.

Хозяевам «СКА Арены» удалось довольно быстро открыть счёт: на 8-й минуте Сергей Толчинский реализовал большинство после удаления в составе сочинцев (ассистентом выступил Арсений Грицюк). На 29-й минуте тот же Грицюк отметился второй за матч результативной передачей, поучаствовав во второй шайбе в ворота «Сочи». Огорчил Евгения Волохина Михаил Григоренко, а ещё одним ассистентом вместе с Грицюком стал Артём Земчёнок.

У сочинцев было три возможности отличиться в большинстве: сначала невские армейцы умудрились получить малый штраф за нарушение численного состава, затем удаления схлопотали Захар Бардаков и Сергей Андронов. Но оборона команды Романа Ротенберга выстояла, итоговый счёт – 2:0 в пользу СКА.

Впереди у петербургского клуба – три заключительных встречи регулярного сезона перед началом плей-офф. Следующий матч СКА проведёт 18 марта в Челябинске с «Трактором». Челябинцы уверенно лидируют в Восточной конференции КХЛ, набрав 92 очка.



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