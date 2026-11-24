Сегодня ночью, 24 ноября около 00:20 к полицейским поступила информация от местного жителя о том, что возле дома 7 на проспекте Маршала Блюхера его коллегу ограбил общий знакомый.

Прибывшие на место происшествия полицейские по горячим следам задержали 34-летнего безработного, который накануне вечером напал на 22-летнего курьера и отобрал у него сотовый телефон и ключи от электроскутера.

Похищенное изъяли.

Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.