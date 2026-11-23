ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что съезд № 4 на развязке с Приморским шоссе, расположенной на 0-м километре федеральной трассы А-118 (КАД вокруг Санкт-Петербурга), закроют для проезда полностью. Об этом сообщили в учреждении, носящем имя Н. В. Смирнова и подведомственном Федеральному дорожному агентству.

Ограничение введут в ночь с 25 на 26 ноября. Причина — монтаж ростверка свайного основания шумозащитного экрана. Как пояснил Илья Пузыревский, возглавляющий территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад», автомобилисты не смогут проехать с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в сторону станций метро «Беговая», «Черная речка» и «Старая Деревня». Остальные съезды развязки при этом продолжат работать как обычно.

Работы выполнят по схеме организации дорожного движения, которую утвердили и согласовали в установленном порядке. На месте установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, которыми оградят зону производства работ. Кроме того, смонтируют световую сигнализацию — сигнальные фонари дежурного освещения.

Чтобы не допустить заторов, проезд по съезду перекроют целиком только ночью — в часы, когда поток машин минимален, с 22:00 до 06:00. Об этом Пузыревский рассказал дополнительно.