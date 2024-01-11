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Питерец.ру » Спорт » СКА всухую обыграл «Витязь», трижды забросив в большинстве

СКА всухую обыграл «Витязь», трижды забросив в большинстве

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Дубль в этом матче сделал Арсений Грицюк.

«Питерец.ру» кратко подводит итоги новогодних приключений СКА в КХЛ. После важной победы над столичным «Динамо» в Москве со счётом 3:2 невские армейцы набрали отличный турнирный ход и выиграли ещё трижды с разницей шайб 12–1. Были последовательно повержены ЦСКА (2:0), «Автомобилист» (4:0) и «Витязь» (6:1).

Однако после этого у петербургского клуба случились две подряд неудачи. 5 января СКА проиграл дома «Локомотиву» (1:2), пропустив решающую шайбу в меньшинстве после удаления Никиты Камалова. После этого в матче с «Металлургом» СКА уступил с тем же счётом 1:2, но – в овертайме (автором решающей шайбы в составе «Магнитки» стал Игорь Гераськин. И вот – новый матч с «Витязем».

В поединке с подмосковным клубом на «Арене Балашиха имени Юрия Ляпкина» решающим стал второй период. Точнее – серия удалений в составе «Витязя», приведшая к трём шайбам СКА во второй двадцатиминутке. Счёт открыл Сергей Толчинский в формате «5Х3», удвоил преимущество гостей Василий Глотов, а на 36-й минуте свою первую шайбу в этом матче забросил Арсений Грицюк. Итог – 4:0 после ещё одного точного броска Грицюка.

Мэтр спортивной журналистики Сергей Микулик в своём Телеграм-канале поиронизировал над удалениями в составе «Витязя».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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