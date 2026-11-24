Накануне ночью, 23 ноября около 03:00 на Витебском проспекте возле дома 107 сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль «Лексус IS250», за рулём которой находился 24-летний житель Всеволожска.

В салоне иномарки находились двое его друзей ровесников из Петербурга и Краснодарского края.

В ходе осмотра автомашины под передним пассажирским сиденьем полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом, в котором согласно экспертизе находился мефедрон общей массой около одного килограмма. Всех троих доставили в отдел полиции для разбирательства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный с