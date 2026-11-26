Сотрудники миграционного подразделения УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили: между россиянином и гражданкой зарубежного государства был заключён брак без намерения создать семью.

По версии следствия, в 2018 году 34-летний фигурант за вознаграждение, составившее 25 тысяч рублей, нашёл гражданина РФ, который согласился вступить в такой союз с женщиной из одной страны ближнего зарубежья — при этом создавать семью никто из них не планировал.

На основании поданных документов иностранка получила разрешение на временное проживание в России незаконно, а в 2026 году — и российское гражданство.

23 ноября полицейские задержали троих: предполагаемого организатора противоправной схемы, 33-летнего участника фиктивного брака и 30-летнюю женщину.

По данному факту возбуждено уголовное дело — по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ.

Обоим мужчинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Женщину опросили как свидетеля и отпустили.

Теперь будет решаться вопрос о прекращении приобретённого ею гражданства Российской Федерации.