В основе сюжетамузыкального спектакля «Я Тебе Верю!», который состоится 15 декабря в КЗ"У Финляндского" (Арсенальная набережная, д.13/1), лежит реальная история Карлоса Альберто Эстебеса, одного из основателей танца, ставшего невероятно популярным во всем мире на долгие годы. Спектакль построен на тонкой комбинации танцевальных и вокальных номеров, где эмоции и взаимодействие героев выражается через пластику движений, песни и музыку.

Аргентина 60-х годов 20-го века погружена в хаос. К власти пришла хунта, и в стране установилась немыслимая цензура. Всякое проявление свободы преследовалось, и жестоко каралось. Танцы оказались под запретом. Но, под покровом ночи, в небольшой аргентинской деревне на берегу Рио де ла Плата, вдали от притихшей столицы, танцевали танго. Юноши и девушки со всей округи приходили на пятничную милонгу, а лучшим танцором этих мест считался Луис, сына старого рыбака Хосе. И однажды, в один из таких летних вечеров, и началась удивительная история любви этого пылкого юноши и прекрасной незнакомки, случайно встретившейся на его пути.

Хореография в исполнении лучших танцоров аргентинского танго России и талантливых артистов балета, ненавязчивый, но захватывающий драматический сюжет, прекрасный вокал популярных артистов мюзиклов позволят зрителям погрузиться в атмосферу Аргентины середины прошлого века, а затем - перенестись в гламурный и шумный Париж, где лоск и пафос ярких огней сочетается с мрачными и опасными трущобами, наблюдать за поворотами судьбы, переживать за героев в их поисках себя, в борьбе с за место под солнцем, за жизнь, за любовь. Дальние путешествия, невероятные приключения в итоге приведут героев обратно туда, откуда всё началось. Но можно ли обратить время вспять? Какие разочарования и открытия подстерегают их?

Для спектакля создана целая коллекция оригинальных костюмов, что позволит увидеть героев глазами их современников, а проработанные декорации и видеоинсталляции придают сюжету дополнительные краски и глубину.

В мюзикле принимают участие лучшие артисты танго нашей страны, призёры и финалисты чемпионатов мира и Европы, победители чемпионатов России, международных и российский турниров по аргентинскому танго: Виктория Ефремова и Александр Макаров, Евгения Самойлова, Людмила Геша и Андрей Михалин, Факундо Гажо, Елизавета Горская и другие артисты.

Вокальные партии исполняют: Ярослав Баярунас, Мария Геворгян, Артём Елисеев, Анфиса Кириллина, Фантине Притула, Павел Стукалов, Сергей Борзов, Юлия Фардзинова, Владислав Штыпс.

Действие спектакля украшает самый настоящий танго-оркестр.

Режиссёр – Павел Иванов.

Начало в 19.00.