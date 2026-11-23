Вечером 15 ноября около 18:30 к полицейским Петроградского района Петербурга поступила информация о краже из квартиры одного из домов на Петроградской набережной. Злоумышленник проник в квартиру на третьем этаже «пятиэтажки» и, взломав сейф, похитил 16 000 000 рублей.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска выяснили, что двумя днями ранее на детской площадке во дворе дома несовершеннолетняя дочь заявителя по указанию звонивших ей неизвестных передала ключи от квартиры курьеру.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Вчера, 22 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на Загородном проспекте «курьера», подозреваемого в указанном преступлении задержали оперативники. Им оказался 23-летний житель Петербурга.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.