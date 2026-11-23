Накануне ночью, 22 ноября около 02 часовк полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от мужчины, о том, что в квартире дома 43 по 6-й Линии Васильевского острова его друг упал на нож и потерял сознание.

Прибывшие на место происшествия полицейские в указанной квартире обнаружили 20-летнего молодого человека, с проникающей колото-резаной раной груди.

Сотрудники полиции выяснили, что на нож молодой человек «упал» не без помощи своей знакомой - 21-летней девушки, которая на момент прибытия правоохранителей находилась на месте происшествия. В ходе ссоры с пострадавшим она не справилась с эмоциями и применила в отношении оппонента нож. Девушку задержали сотрудники полиции и доставили в отдел.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В отделе полиции в отношении доставленной составили административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ, она направлена в помещение для административно-задержанных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.