Движение по Ладожскому мосту вновь открыто на всех полосах: подрядчик закончил ключевой этап планово-предупредительных мероприятий, из-за которого приходилось сужать пропускную способность трассы.

Об этом сообщил Илья Пузыревский, возглавляющий территориальный ситуационный центр ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По его словам, 26 ноября 2026 года основной объём планово-предупредительных работ, требовавших ограничений для транспорта, был выполнен. Временные знаки и ограждающие конструкции убраны, запреты отменены. Машины снова едут по всем четырём полосам в обычном режиме. Ремонт опор продолжится под проезжей частью — в подмостовом пространстве, и на движение по мосту он больше не повлияет.

Объект расположен на 40-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), в Кировском районе Ленинградской области. Планово-предупредительные работы здесь ещё продолжаются.

График удаётся опережать. Вместе с тем на мосту по-прежнему действуют ранее введённые временные пределы для транспортных средств: по общей массе — до 23 тонн, по нагрузке на ось — до 6 тонн.

Работы стартовали 13 октября 2025 года, а завершить их планируется 14 сентября 2027 года.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит прощения за доставленные неудобства.