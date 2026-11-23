Накануне вечером, 22 ноября около 17 часов 37-летний мужчина , управляя автомобилем «Сааб», двигаясь по проспекту Луначарского в сторону улицы Демьяна Бедного, возле дома 82 столкнулся со стоящим на светофоре автомобилем «Фольксваген», под управлением водителя 1987 года рождения.

В результате дорожного происшествия пострадали пассажиры «Фольксвагена»: несовершеннолетние девочки 10 и 8 лет и 76-летняя женщина. Женщину и младшую из девочек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, вторая девочка госпитализирована в тяжелом состоянии и в настоящее время находится в коме.

По предварительной информации, водитель «Сааба» управлял автомобилем с признаками опьянения.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку, по окончании которой будет принято установленное законом решение.