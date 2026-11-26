В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в особо крупном мошенничестве: оперативники Управления уголовного розыска Главка взяли его 25 ноября приблизительно в 13:00 рядом с домом 5 на проспекте Кима.

Фигурант — 37-летний бизнесмен, проживающий в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Согласно предварительной версии следствия, ещё до первых дней марта 2025 года этот гражданин вошёл в доверие к 55-летней петербурженке, возглавляющей коммерческую структуру. Женщине он представил схему: покупка квартиры, ремонт в ней и дальнейшая перепродажа. Под этим предлогом он склонил её к переводу 1 миллиона 530 тысяч рублей. Однако выполнять обещанное злоумышленник с самого начала не планировал.

По данному факту возбуждено уголовное производство — часть 4 статьи 159 УК РФ.

Задержание оформлено в соответствии со статьёй 91 УПК РФ.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, причастен ли фигурант к другим схожим деяниям.