Днем 20 ноября, около 12:35 к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 19 по улице Солдата Корзуна без внешних признаков насильственной смерти обнаружили труп 42-летнего местного жителя.

Вечером 24 ноября, около 18:50 возле дома 17 по улице Возрождения сотрудники уголовного розыска Кировского района Петербурга по подозрению в совершении указанного преступления задержали 17-летнего молодого человека.

Задержанного изобличили в том, что 19 ноября возле дома 78 по проспекту Ветеранов в ходе внезапно возникшей ссоры, ударил кулаком по голове мужчину, после чего он упал и ударился головой об асфальт.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.