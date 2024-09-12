Атака СКА капитулировала перед голкипером челябинского «Трактора» Фукале – 0:3 в «Ледовом» 12 сентября

Из четырёх матчей на старте чемпионата КХЛ – 2024/2025 СКА проиграл три: «Питерец.ру» ищет правильные эпитеты, чтобы охарактеризовать текущие результаты невских армейцев. Челябинский «Трактор» тоже начал «регулярку» не лучшим образом, да ещё и легионер-новобранец Сикьюра выбыл из строя.

Ворота СКА в игре с командой Бенуа Гру защищал Артемий Плешков. До 48-й минуте на табло «Ледового» горели нули, но один из лучших форвардов «Трактора» Максим Шабанов улучил улучил момент для точного броска по воротам СКА. Вскоре Виталий Кравцов с передачи того же Шабанова удвоил преимущество гостей. В концовке неистовый Шабанов набрал и своё третье очко за матч, поразив пустые ворота СКА с передач Владимира Ткачёва и голкипера Зака Фукале.

О вратаре «Трактора» Фукале стоит сказать отдельно: 38 сэйвов канадского стража ворот в Санкт-Петербурге можно назвать весомым достижением. А вот Евгений Кузнецов упустил шанс отличиться в матче со своей бывшей командой: звёздный новичок СКА не набирает очков уже в третьей игре подряд.

Очень интересным получился матч в Москве между ЦСКА и «Торпедо». Усилий едва ли не лучшей тройки КХЛ в данный момент (Полтапов, Соркин и Абрамов из ЦСКА) не хватило: нижегородцы выиграли в овертайме 4:3.



