Накануне днем, 20 ноября около 12:30 к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области с заявлением обратился 71-летний местный житель. Пенсионер рассказал стражам порядка о том, что минувшей ночью в квартире дома 14 по улице Новгородской в городе Бокситогорск неизвестный злоумышленник открыто с применением насилия похитил принадлежащее ему имущество.

Пожилого мужчину с множественными травмами различных частей тела в тяжёлом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 37-летнего местного жителя, который на почве ревности путем отжатия балконной двери, проник в квартиру потерпевшего, избил его металлической трубой, после чего взял его вещи и скрылся с места происшествия.

Похищенное изъяли.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.