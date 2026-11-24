Сегодня вечером, 24 ноября около 20 часов возле Соболевского моста на Красносельском шоссе 68-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан» при выезде на полосу встречного движения совершил столкновение с автомобилем «Джили Эмгранд», под управлением 55-летнего мужчины. После чего последнее транспортное средство совершило столкновение с автомобилем «Равон».

В результате дорожного происшествия 55-летний водитель Джили и 68-летний водитель Фольксвагена в состоянии средней степени тяжести, а также трое пассажиров: двое - в возрасте 46 и 48 лет в состоянии средней степени тяжести и 42-летнего пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту ДТП полицейские проводят проверку.