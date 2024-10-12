СКА с Заврагиным в воротах одержал крупную победу над «Автомобилистом»: Кузнецов открыл счёт уже на 3-й минуте

СКА сегодня удалось одержать третью победу с разницей в три шайбы в регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025. «Питерец.ру» снова напомнит про ту самую серию плей-офф, из-за которой поединки петербуржцев с клубом из Екатеринбурга теперь носят принципиальный характер.

Евгений Кузнецов забил уже на 3-й минуте, реализовав «лишнего» после удаления Кизимова: ассистировал 92-му номеру СКА ещё один новичок невских армейцев Тони Деанджело. Однако до первого перерыва команда Николая Заварухина сумела отыграться: Брендан Лайпсик продемонстрировал свой особый настрой на матч в Санкт-Петербурге. А на 10-й секунде второго периода «Автомобилист» вышел вперёд в большинстве, наказав СКА за удаление Василия Глотова на исходе стартовой двадцатиминутки. Эту шайбу сконструировало трио екатеринбургских легионеров: Эберт и Да Коста вывели на завершающий бросок Мэйсека – 1:2. После этого гости могли забить ещё, но сначала за СКА сыграла штанга ворот Егора Заврагина, а затем и сам молодой вратарь не сплоховал после игровой дуэли с многоопытным Мэйсеком.

Вдохновлённые удачной игрой в защите, хоккеисты СКА ещё трижды поразили ворота Аликина (отличились Сергей Плотников, Захар Бардаков и Глотов), а Арсений Грицюк забил в пустые – 5:2.