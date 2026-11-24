Сегодня вечером, 24 ноября около 16:30 на 91-ом километре трассы «Кола», в Кировском районе Ленинградской области 64-летний мужчина управляя автомобилем «Лада Гранта» не удержал дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Газель», которого от удара отбросило на встречную полосу с последующим столкновением с автомобилем «Киа Рио».

В результате дорожного происшествия у грузового автомобиля оторвало фургон, который ударил в дальнейшем автобус «Ютонг».

В результате аварии 33-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия и 33-летний водитель Газели в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.