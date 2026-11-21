Сегодня утром, 21 ноября около 10:20 на 2-ом километре автодороги к подъезду Федоровское городское поселение в Тосненском районе Ленинградской области неустановленный мужчина, управляя грузовиком «Камаз», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с фурой «Скания» с полуприцепом под управлением 33-летнего мужчины.

В результате дорожного происшествия водитель «Камаза» от полученных травм скончался на месте происшествия, водителя «Скании» госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии легкой степени тяжести.

По факту аварии проводится проверка.