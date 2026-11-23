Накануне днем, 22 ноября к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация от жительницы поселка Назия об обнаружении ею в доме трупа мужа с ножевыми ранениями.

Прибывшие на место происшествия полицейские по подозрению в указанном преступлении задержали 33-летнего сына погибшего.

Выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт на фоне неприязненных отношений друг к другу, в результате которого сын ударил 55-летнего отца ножом в живот.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.