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Питерец.ру » Спорт » Грицюк, Григоренко и Акользин забили в победном для СКА матче с минским «Динамо», счёт – 3:1 в пользу Романа Ротенберга

Грицюк, Григоренко и Акользин забили в победном для СКА матче с минским «Динамо», счёт – 3:1 в пользу Романа Ротенберга

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Ассистентский балл в составе СКА заработал 19-летний Матвей Короткий.

«Питерец.ру» не удивится, если именно минские динамовцы станут соперниками СКА в первом раунде грядущего розыгрыша Кубка Гагарина. Минчан можно отнести к удобным для петербургского клуба соперникам, вот и на этот раз победу праздновал СКА, хотя Вадим Шипачёв отметился результативной передачей – виден настрой на поединок рекордсмена-ветерана КХЛ с бывшим клубом.

Уже в первом периоде СКА удалось дважды огорчить голкипера минского «Динамо» Василия Демченко. Открыл счёт Арсений Грицюк, который сейчас явно демонстрирует хорошую готовность к плей-офф. На 11-й минуте невские армейцы реализовали большинство после удаления Романа Горбунова: Грицюк забил с передач Александра Никишина и Матвея Короткого. Вскоре тот же Грицюк поучаствовал и во второй шабе петербуржцев, автором которой стал Михаил Григоренко.

В середине второго периода Павел Акользин довёл преимущество СКА до крупного (ассистентами выступили Валентин Зыков и Илья Карпухин). Защищавший ворота СКА Егор Заврагин был бы не против «засушить» эту игру, но товарищи по команде сделали всё, чтобы этого не случилось. Дело было так: Михаил Воробьёв схлопотал малый штраф во время удаления Никишина, и минчане размочили счёт в формате «5Х3».

Все по теме: хоккей, СКА
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