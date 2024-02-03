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Питерец.ру » Спорт » Суперматч в КХЛ между ЦСКА и СКА завершился победой команды Романа Ротенберга: автором победной шайбы стал Артём Земчёнок

Суперматч в КХЛ между ЦСКА и СКА завершился победой команды Романа Ротенберга: автором победной шайбы стал Артём Земчёнок

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Букмекеры назвали бы эту игру «низовой» – всего три шайбы за 60 минут игрового времени.

«Питерец.ру» ждал очередного противостояния гигантов КХЛ – СКА и ЦСКА – с целью узнать о текущей форме команд Романа Ротенберга и Сергея Фёдорова. Впрочем, ещё с 24 января в статусе «исполняющего обязанности» на тренерский мостик ЦСКА временно заступил Равиль Якубов. Именно Якубов и вывел армейцев столицы и на этот матч.

В сезоне – 2023/2024 противостояние СКА и ЦСКА превратилось ещё и в дуэль вратарей. На этот раз можно считать, что Никита Серебряков (СКА) и Иван Федотов (ЦСКА) сыграли на примерно равном уровне: СКА больше бросал, но и победа досталась петербуржцам. Гости «ЦСКА-Арены» очень быстро открыли счёт: уже на 4-й минуте Михаил Воробьёв с передачи Сергея Толчинского огорчил Федотова. Сразу же обоюдное удаление схлопотали Дедунов и Карнаухов. В первом периоде СКА получил большинство после удаления Абрамова, но оборона ЦСКА выстояла.

Михаил Мамин на 26-й минуте уравнял положение, сумев поразить ворота Серебрякова с передач Григоренко и Соркина. Удовольствия увидеть овертайм зрителей лишил Артём Земчёнок, отличившийся на 53-й минуте с передачи Марата Хайруллина. Так СКА выиграл со счётом 2:1 и продолжает лидировать в Западной конференции.

В параллельном матче «Спартак» обыграл «Автомобилист» (3:0).


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