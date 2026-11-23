Вечером 21 ноября, около 23 часов к полицейским Невского района Петербурга с заявлением обратился руководитель коммерческой организации. Предприниматель сообщил о краже из его квартиры в доме на Клочковом переулке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выячснили, что днем неизвестный путем свободного доступа проник в трехкомнатную квартиру на 15 этаже, где, распилив обнаруженный им сейф, похитил из него документы и деньги. Незнакомца впустил в квартиру несовершеннолетний сын заявителя, которого мошенники по телефону ввели в заблуждение под предлогом проведения в адресе следственных действий. На время их проведения девятикласснику было указано покинуть квартиру.

Материальный ущерб составил 3 418 281 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. На месте происшествия была оставлена болгарка, с которой эксперты сняли отпечатки пальцев злоумышленника.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили причастного к указанному преступлению и 22 ноября задержали злоумышленника на проспекте Обуховской Обороны, им оказался 17-летний подросток.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.