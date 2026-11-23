27 ноября в 19:00 в театре-фестивале «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Идиот»* по мотивам романа Ф. М. Достоевского в постановке Гульназ Балпеисовой.

«Идиот» — один из самых знаменитых романов Ф.М. Достоевского, известный и своими киноэкранизациями, и многочисленными театральными постановками, от легендарного спектакля Георгия Товстоногова

в 1957 году с Иннокентием Смоктуновским в главной роли, до современных режиссерских версий.

Главный герой — молодой князь Лев Мышкин. Вместо денег и связей у него за душой лишь детская доверчивость и абсолютная честность — с точки зрения циничного общества, не самый выгодный капитал. Окружение нарекает его «идиотом». Но именно этот «безумец» становится зеркалом, в котором каждый может увидеть свою истинную суть.

Гульназ Балпеисова — одна из самых заметных молодых театральных режиссеров, яркая представительница школы Театра им. Евгения Вахтангова. Уроженка аула Шынгырлау, Республики Казахстан, она смело соединяет древний степной эпос и национальную литературу с современными сценическими решениями. Гульназ ставит спектакли на ведущих сценах России и Казахстана, обращаясь к произведениям отечественной классики

и зарубежной драматургии. В её постановках неизменно присутствует гипнотический восточный колорит, энергия степного ветра и внутренняя свобода духа.

Премьера, которая состоится в год празднования 205-летия писателя, станет подарком и для всех любителей классики, и для ценителей современной, яркой молодой режиссуры. Артисты «Балтийского дома» представят на сцене тонкую, психологическую историю о любви, природе сострадания и о том, кто же на самом деле является сумасшедшим в этом «нормальном» мире.

*Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного общероссийской общественно-государственной организации (ООГО) «Российский фонд культуры»

Режиссер, художник-постановщик – Гульназ Балпеисова

Композитор – Олег Синкин

Хореограф – Илона Гончар

Режиссер по пластике, ассистент режиссёра – Доржи Галсанов

Художник – Айнур Есболатова

Художник по костюмам – Иван Осколков

Художники по свету – Денис Солнцев, Евгений Петровский

Автор видеоконтента – Мария Фоменко

Научный консультант – Сергей Кибальник

Исполнительный продюсер – Елена Травина

В спектакле заняты: Семен Гончаров, заслуженный артист России Анатолий Дубанов, Юлия Кочнева, Елена Сохацкая, Егор Лесников, Олег Коробкин, Денис Мухоян, Игорь Гоппиков, Ксения Ольховская, Наталья Виноградова, Ирина Муртазаева.

Следующие показы: 28 ноября в 19:00, 5 декабря в 19:00, 18 декабря в 19:00

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