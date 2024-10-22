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Питерец.ру » Спорт » СКА поверг «Витязь» со счётом 8:1, одержав самую крупную победу в сезоне – 2024/2025, Михаил Григоренко сделал хет-трик

СКА поверг «Витязь» со счётом 8:1, одержав самую крупную победу в сезоне – 2024/2025, Михаил Григоренко сделал хет-трик

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Ранее команда Романа Ротенберга выиграла несколько матчей с перевесом в три шайбы, а здесь – сразу в семь!

8:1 с «Витязем» – хороший повод для оптимизма поклонников СКА. Вряд ли неудачи любой другой команды КХЛ воспринимаются с таким же интересом: любой проигрыш невских армейцев становится серьёзной темой для обсуждения хоккейной общественности. «Питерец.ру» вспомнил турнирный путь СКА в нынешнем сезоне: были одержаны четыре крупные победы, все – с разницей в три шайбы. А на льду балашихинской арены имени Юрия Ляпкина СКА устроил голевую феерию, которую начал при счёте 2:1 в пользу гостей Михаил Григоренко на 38-й минуте.

Ранее петербуржцы вели со счётом 2:0 после точных бросков Сергея Толчинского в большинстве и Тони Деанджело – в равных составах (одним из ассистентов у американского защитника СКА выступил Иван Демидов). Результативно играющий в этом сезоне американский центрфорвард «Витязя» Дерек Барак сократил отставание своей команды, но это лишь подхлестнуло петербургское нападение. С 38-й по 59-ю минуту в воротах подольского клуба побывало ещё шесть шайб: Максима Дорожко заменили на Дмитрия Шикина при счёте 1:5, но это «Витязю» не помогло. Итог – 8:1 в пользу СКА, хет-трик удался Михаилу Григоренко, а Сергей Толчинский набрал в этом матче 3 (1+2) очка.

Следующий соперник СКА – неуступчивый «Куньлунь».


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