СКА поверг «Витязь» со счётом 8:1, одержав самую крупную победу в сезоне – 2024/2025, Михаил Григоренко сделал хет-трик

8:1 с «Витязем» – хороший повод для оптимизма поклонников СКА. Вряд ли неудачи любой другой команды КХЛ воспринимаются с таким же интересом: любой проигрыш невских армейцев становится серьёзной темой для обсуждения хоккейной общественности. «Питерец.ру» вспомнил турнирный путь СКА в нынешнем сезоне: были одержаны четыре крупные победы, все – с разницей в три шайбы. А на льду балашихинской арены имени Юрия Ляпкина СКА устроил голевую феерию, которую начал при счёте 2:1 в пользу гостей Михаил Григоренко на 38-й минуте.

Ранее петербуржцы вели со счётом 2:0 после точных бросков Сергея Толчинского в большинстве и Тони Деанджело – в равных составах (одним из ассистентов у американского защитника СКА выступил Иван Демидов). Результативно играющий в этом сезоне американский центрфорвард «Витязя» Дерек Барак сократил отставание своей команды, но это лишь подхлестнуло петербургское нападение. С 38-й по 59-ю минуту в воротах подольского клуба побывало ещё шесть шайб: Максима Дорожко заменили на Дмитрия Шикина при счёте 1:5, но это «Витязю» не помогло. Итог – 8:1 в пользу СКА, хет-трик удался Михаилу Григоренко, а Сергей Толчинский набрал в этом матче 3 (1+2) очка.

Следующий соперник СКА – неуступчивый «Куньлунь».



