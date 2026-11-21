В Пушкинском районе Петербурга правоохранители провели масштабное оперативно‑профилактическое мероприятие. Его цель — контроль соблюдения миграционного законодательства.

Пристальное внимание стражей порядка привлекла стройплощадка жилого комплекса. Она расположена в посёлке Шушары, на Окуловской улице.

В ходе рейда документы и основания для трудовой деятельности полицейские проверили у 387 иностранных граждан.

По итогам проверочных действий в отдел полиции доставили 31 иностранца.

На нарушителей составлены протоколы по статье 18.8 КоАП РФ. Санкции этой статьи — от штрафа в размере от 4 000 до 12 000 рублей вплоть до административного выдворения за пределы Российской Федерации.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, как выявленные иностранные граждане были привлечены к труду.

Работодателю за незаконный наём иностранцев грозят серьёзные санкции. Статья 18.15 КоАП РФ предусматривает крупные штрафы, а в отдельных случаях — приостановление деятельности.

Такие мероприятия проводятся регулярно. Они находятся на контроле руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Главная задача — выявлять и пресекать нарушения миграционного законодательства. В том числе факты незаконного привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности.