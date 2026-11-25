Поздним вечером 21 ноября, около 23 часов к полицейским Пушкинского района Петербурга с заявлением обратился 64-летний пенсионер, который рассказал стражам порядка о том, что в его отсутствие неизвестные проникли в его частный дом по 6-й Линии в СНТ «Рехколово» в городе Пушкин.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в указанный день в период с 17 до 22 часов вечера неизвестный злоумышленник разбил окно 1 этажа и проник в частный дом, где из прикроватной тумбочки совершил хищение денежных средств 500 тысяч рублей и 1 тысячи долларов. Общий материальный ущерб составил 582 тысячи 190 рублей.

Вчера вечером в квартире дома 27 по Авангардной улице в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 14-летню учащуюся одной из петербургских школ.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемую поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.