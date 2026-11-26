В Петроградском районе Санкт-Петербурга раскрыта крупная кража из элитного автомобиля: полиция задержала подозреваемого и изъяла часть похищенных средств.

Как сообщили в региональном Главке, 17 ноября в полицию Петроградского района поступило заявление от местного жителя. Мужчина сообщил, что в период с 20:00 до 21:00 из салона его автомобиля «Ламборгини», припаркованного у дома 9 по Корпусной улице, были похищены 13 миллионов 920 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ.

25 ноября около 06:00 в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального Главка совместно с коллегами из Петроградского района в квартире одного из домов на Полевой Сабировской улице задержали подозреваемого в совершении данного преступления — 46-летнего гражданина сопредельного государства.

В ходе обыска по месту проживания задержанного полицейские обнаружили и изъяли 3 миллиона 355 тысяч рублей и 1700 долларов США.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.