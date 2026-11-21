Вечером 19 ноября, около 18:30 к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что в квартире дома 7 по улице Заречной города Сертолово неизвестный злоумышленник ударил ножом женщину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по горячим следам задержали 64-летнего местного жителя. Выяснилось, что подозреваемый в результате внезапно возникшего конфликта ударил ножом свою 55-летнюю супругу.

Потерпевшую с ножевым ранением груди в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.