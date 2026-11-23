21 ноября днем к полицейским Петродворцового района Петербурга поступила информация о краже инвалидного кресла, оставленного возле магазина на улице Грибоедова. 80-летней потерпевшей причинен материальный ущерб в 20 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В течение часа участковый уполномоченный полиции возле дома 64 по улице Свободы в поселке Стрельна задержал подозреваемого в совершении указанного преступления.

Злоумышленник – ранее судимый 59-летний неработающий местный житель. Похищенное изъяли.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.