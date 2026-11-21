Накануне вечером, 20 ноября около 18 часов на 4-ом километре трассы «Новая Пустошь-Невская Дубровка», во Всеволожском район Ленинградской области 37-летняя женщина, управляя автомобилем «Киа Рио» при обгоне выехала на встречную полосу и совершила столкновение с встречным автомобилем «Лексус», под управлением 32-летней женщины.

В результате дорожного происшествия в автомашине «Лексус» пострадали 4 человека: 56-летняя пассажирка в состоянии средней степени тяжести, водитель, а также двое несовершеннолетних детей в возрасте 8 и 9 лет в состоянии легкой степени тяжести их госпитализировали в больницу. Водитель автомобиля «Киа Рио» в тяжелом состоянии госпитализирована.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.