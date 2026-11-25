Накануне поздним вечером, 24 ноября около 23 часов к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле одного из ресторанов быстрого питания, расположенного в доме 48 по Лиговскому проспекту, ножом ударили мужчину.

Прибывшие на место происшествия полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого 28-летнего неработающего жителя Владимирской области, который в арке дома по указанному адресу в результате внезапно возникшего конфликта несколько раз ударил ножом 16-летнего подростка.

Потерпевшего с ножевыми ранениями различных частей тела в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.