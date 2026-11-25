Накануне утром, 24 ноября около 6 часов на 681-ом километре трассы М-11 «Нева» в районе поселка Шушары Пушкинского района экипажем ГАИ для проверки документов был остановлен автомобиль «Киа Куорис», за рулем которого находился 27-летний гражданин одного из африканских государств, обучающийся в одном из столичных ВУЗов. При проведении обычных проверочные мероприятий иностранец стал сильно нервничать. Такая реакция насторожила сотрудников полиции, и они решили более детально осмотреть автомобиль.

В багажнике иномарки полицейскими были обнаружины 36 вакуумных полимерных пакетов с растительным веществом зеленного цвета, которое было направлено на исследование. Общий вес изъятого вместе с упаковкой составил порядка 10 килограмм.

Экспертиза показала, что содержимого одного из пакетов в нем содержалось наркотическое средство каннабис (марихуана)

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Подозреваемого поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.