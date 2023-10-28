СКА проиграл «Сочи» со счётом 4:5, Матвей Мичков не набрал очков

«Питерец.ру» не считает поражение СКА в Сочи сенсацией: в текущей таблице Западной конференции чемпионата КХЛ невские армейцы и субтропический клуб – соседи. А победа над СКА позволила коллективу Дмитрия Кокорева обойти дружину Романа Ротенберга на одно очко: сочинцы теперь шестые (25 очков), СКА – на строчку ниже с 24 очками.

В первом периоде доминировали гости стадиона «Большой»: набравший в прошлом матче 4 очка Александр Никишин показал «гол+пас» ещё до первого перерыва. Свою вторую шайбу в ворота Бердина петербуржцы забросили в большинстве: вторым ассистентом у Алекса Гальченюка стал Арсений Грицюк.

Однако во втором периоде сочинцы нанесли СКА мощный удар, трижды забросив за короткий интервал времени с 29-й по 33-ю минуты – отличились Рассказов, Завгородний и Тянулин. Две из этих трёх шайб Никита Серебряков пропустил в равных составах, но Ротенберг не стал менять голкипера.

Усилиями Михаила Пашнина и Захара Бардакова СКА смог превратить счёт 2:3 в 4:3, но победа досталась хозяевам льда. Сначала сочинский словак Криштоф сравнял счёт, а победу «Сочи» принёс Попов за 36 секунд до сирены. Не набрали сегодня очков Борна Рендулич и Матвей Мичков.

Следующий соперник СКА – «Ак Барс» (31 октября).