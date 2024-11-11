ента новостей

01:31
«Ленинградец» разгромил «Кубань» со счётом 4:1 и вышел на третье место группы «Золото» второй лиги
21:37
СКА проиграл «Авангарду», потерпев пятое поражение подряд в сезоне КХЛ – 2024/2025: Рид Буше открыл счёт в этом матче
19:46
В Ленобласти на трассе «Нарва» ограничат пропускную способность
16:29
Работы в Токсовском тоннеле на КАД продлеваются до 5 декабря
16:21
Губернатор Александр Беглов представил новый состав правительства Санкт‑Петербурга
14:02
Выставка «Артефакты» в «Стрит-арт хранение»
13:38
В Петербурге сменился руководитель комитета по здравоохранению
13:02
В Петербурге на территории "Красного треугольника" погибла 16-летняя школьница
09:41
Почему в России могут запретить звонки в мессенджерах?
09:27
YouTube стал нормально работать – надолго ли?
09:22
В Колпино сантехник избил токаря
09:15
В ДТП под Сертолово погибли два человека
09:10
В Лужском районе иномарка насмерть сбила пешехода
08:56
Юная петербурженка выиграла шахматный ЧМ
08:19
Трамп дает положительные сигналы?
07:35
В СПб довольны медициной
01:10
Петербургская шахматистка Ольга Карманова победила на юниорском первенстве мира во Флорианополисе в возрастной группе до 18 лет, набрав 9 очков за 11 туров, Галина Михеева стала третьей
00:34
Единая Лига ВТБ: «Зенит» победил «Автодор» в Саратове «+4» во многом благодаря 25 очкам Бэйкона, а ЦСКА в Казани одолел УНИКС
00:12
«Зенит» не без везения обыграл в гостях «Ахмат» 2:1 и вплотную приблизился к лидирующему в РПЛ «Краснодару»: «Быки» в 15-м туре не сумели победить «Рубин»
02:21
Петербургская шахматистка Ольга Карманова проиграла Марии Алексеенко в 10-м туре юниорского чемпионата мира во Флорианополисе, а Диана Хафизова досрочно победила в возрастной группе до 14 лет
22:53
«СКА-Нева» потерпела крупное поражение от «Зауралья» со счётом 3:6, дубль сделал Кирилл Тагиров
21:55
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» после победы по пенальти над «Новой генерацией» проиграл тому же сопернику со счётом 2:4
15:29
Что с вакансиями в Петербурге?
15:01
Обвиняемые хотят участвовать в СВО
09:50
Насколько востребованы онлайн-покупки?
09:09
Что с задолженностью по ипотеке?
20:49
Петербургская шахматистка Ольга Карманова лидирует в своей возрастной группе на юниорском чемпионате мира во Флорианопулосе, у юношей на первом месте – Алексей Гребнев
20:17
Российская шахматистка Александра Горячкина победила на турнире серии Гран-При ФИДЕ в Шымкенте, набрав 7 очков, у Екатерины Лагно – 4 очка и 7-е место
19:30
В Петербурге почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
19:20
Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода теплохода «Капитан Фирсов», буксира «Озёрный-213» и буксира «Витязь»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА проиграл «Авангарду», потерпев пятое поражение подряд в сезоне КХЛ – 2024/2025: Рид Буше открыл счёт в этом матче

СКА проиграл «Авангарду», потерпев пятое поражение подряд в сезоне КХЛ – 2024/2025: Рид Буше открыл счёт в этом матче

0
58
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Евгений Кузнецов стал невольным «соавтором» победы омичей, заработав удаление, которое «Ястребы» сумели реализовать.

На старте сезона омский «Авангард» попал в полосу кризиса, но Сергей Звягин удержался на посту главного тренера. И вот Звягин и его «Авангард» превзошли СКА Романа Ротенберга, выиграв очный матч в Омске со счётом 2:1. В середине первого периода Рид Буше порадовал зрителей «Джи-Драйв-Арены», поразив ворота Егора Заврагина с передач Николая Прохоркина и Ильи Рейнгардта.

А вское своё веское слово сказал Кузнецов: именно удаление звёздного новичка СКА за игру высоко поднятой клюшкой привело ко второй шайбе «Ястребов»: Матвей Заседа реализовал «лишнего» на 13-й минуте.

Во втором периоде СКА сократил отставание: Валентин Зыков отличился после паса Василия Глотова. А вот Сергей Толчинский и Арсений Грицюк, для которых матч с «Авангардом» носил принципиальный характер, очков в понедельник не набрали. В концовке Буше едва не стал антигероем, схлопотав удаление. СКА ринулся в атаку, заменив Заврагина на полевого игрока, но финальный штурм петербуржцам не удался.

«Питерец.ру» цитирует главного тренера СКА, высказавшегося по поводу очередного удаления Кузнецова, после которого СКА пропустил:

«Нельзя искать виноватых, кого-то одного обвинять».

В другом матче игрового дня «Торпедо» разгромило «Сочи» со счётом 7:1.

Все по теме: хоккей СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-02-2024, 01:27
«Авангард» забросил в ворота СКА 9 шайб, а Рид Буше сделал хет-трик
29-11-2017, 22:33
Чудинов открыл счёт, но «Авангард» проиграл СКА в «Ледовом»
3-11-2023, 18:34
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал хет-трик и неожиданно стал главным героем победы «Ястребов» над СКА со счётом 5:3
28-09-2024, 01:48
Сразу 13 шайб было заброшено в матче СКА с «Северсталью», который завершился победой петербуржцев со счётом 8:5, а омский «Авангард» проиграл в КХЛ в седьмой раз подряд
28-08-2020, 23:33
«Авангард» стал победителем турнира имени Пучкова, СКА – второй
12-10-2024, 21:37
СКА с Заврагиным в воротах одержал крупную победу над «Автомобилистом»: Кузнецов открыл счёт уже на 3-й минуте

Происшествия на дорогах

0
86
Вчера, 09:15
В ДТП под Сертолово погибли два человека
0
76
Вчера, 09:10
В Лужском районе иномарка насмерть сбила пешехода
0
127
8-11-2024, 13:15
В Приморском районе автоледи на «Вольво» сбила 14-летнюю девочку
0
137
7-11-2024, 10:09
В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку
Наверх