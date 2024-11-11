СКА проиграл «Авангарду», потерпев пятое поражение подряд в сезоне КХЛ – 2024/2025: Рид Буше открыл счёт в этом матче

На старте сезона омский «Авангард» попал в полосу кризиса, но Сергей Звягин удержался на посту главного тренера. И вот Звягин и его «Авангард» превзошли СКА Романа Ротенберга, выиграв очный матч в Омске со счётом 2:1. В середине первого периода Рид Буше порадовал зрителей «Джи-Драйв-Арены», поразив ворота Егора Заврагина с передач Николая Прохоркина и Ильи Рейнгардта.

А вское своё веское слово сказал Кузнецов: именно удаление звёздного новичка СКА за игру высоко поднятой клюшкой привело ко второй шайбе «Ястребов»: Матвей Заседа реализовал «лишнего» на 13-й минуте.

Во втором периоде СКА сократил отставание: Валентин Зыков отличился после паса Василия Глотова. А вот Сергей Толчинский и Арсений Грицюк, для которых матч с «Авангардом» носил принципиальный характер, очков в понедельник не набрали. В концовке Буше едва не стал антигероем, схлопотав удаление. СКА ринулся в атаку, заменив Заврагина на полевого игрока, но финальный штурм петербуржцам не удался.

«Питерец.ру» цитирует главного тренера СКА, высказавшегося по поводу очередного удаления Кузнецова, после которого СКА пропустил:

«Нельзя искать виноватых, кого-то одного обвинять».

В другом матче игрового дня «Торпедо» разгромило «Сочи» со счётом 7:1.