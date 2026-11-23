Накануне утром, 22 ноября около 10:25 к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ножевом ранении мужчины в одной из квартир дома 18 корпус 1 по проспекту Энтузиастов.

Прибывшие на место происшествия полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 38-летнего гражданина сопредельного государства. Выяснилось, что мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта, ударил ножом в грудь своего 23-летнего соотечественника.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.