Вчера, 24 ноября возле дома 57 корпус 1 литер А по Ленинскому проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Главка задержали 42-летнего жителя Воркуты. Подозреваемого изобличили в том, в период с 25 июня 2025 года по 26 января 2026 года, являясь пользователем аккаунта в одной из социальных сетей, распространил неустановленному лицу, порнографические изображения и видеоматериалы с участием несовершеннолетних.

В ходе обыска по месту проживания задержанного оперативники изъяли: 2 телефона, 2 ноутбука, жесткий диск, на которых имеются фото и видео файлы порнографического характера.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 242.1 УК РФ. Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов фигуранта и возможности участия в преступной деятельности иных лиц.