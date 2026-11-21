Накануне утром, 20 ноября около 09 часов к полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник, путем свободного доступа, через не закрытую входную дверь, проник в квартиру дома 6 6-го микрорайона города Тихвин и похитил ее сумку с документами.

Через полчаса возле дома 5 по улице Коммунальный квартал в городе Тихвин полицейские по горячим следам задержали и изобличили в совершении указанного преступления 39-летнего неработающего гражданина.

Похищенное имущество изъяли.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.