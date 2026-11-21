Вечером 18 ноября, около 20 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 38-летнего жителя Петербурга о том, что 15 ноября, находясь напротив шлагбаума контрольно-пропускного пункта одного из садоводств, расположенного в городе Сертолово, избил его и похитил денежные средства и мобильный телефон, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 220 тысяч рублей.

Потерпевшего с травмой головы в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 6 по переулку Вахрушева в городе Всеволожск по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого 40-летнего неработающего гражданина.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.