Накануне вечером, 22 ноября около 18 часов на остановке возле станции метро "Девяткино", около дома 7 по проспекту Авиаторов Балтики в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области, 60-летний мужчина, управляя автобусом "Паз" маршрута №885, совершил наезд на женщину.

69-летню пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в критическом состоянии. По уточненным данным женщина скончалась в больнице..

Полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято установленное законом решение.