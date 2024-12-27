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Питерец.ру » Спорт » Проигрывая «Сочи» 2:4, СКА удалось трижды забросить в концовке и победить – героями дня стали Демидов, Никишин и Грицюк

Проигрывая «Сочи» 2:4, СКА удалось трижды забросить в концовке и победить – героями дня стали Демидов, Никишин и Грицюк

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
ВКонтакте
11 шайб в матче с ЦСКА, теперь 9 – в игре с сочинцами.

После 5:6 в матче с московскими армейцами логично было бы предположить, что оборона СКА в следующей игре постарается выглядеть построже. Однако и ХК «Сочи» удалось «отгрузить» петербуржцам четыре шайбы: «Питерец.ру» вносит важное уточнение – на этот раз СКА удалось победить.

Егор Заврагин вышел на матч с сочинцами, и здесь причина понятна – ведь в начале сезона этот голкипер выступал именно за сегодняшнего соперника команды Романа Ротенберга. СКА пропустил первым: 31-летний Александр Хохлачёв поучаствовал в первой сочинской шайбе в этой встрече. Нынешний сезон у Хохлачёва явно не задался, и сейчас опытный форвард пытается «перезапустить» свою карьеру на хоккейном юге.

Первый период завершился со счётом 2:2 (в составе СКА шайбы забросили Захар Бардаков и Михаил Григоренко), а во второй двадцатиминутки Тимур Хафизов (одно из открытий сезона – 2024/2025!) вывел сочинцев вперёд. А когда на 47-й минуте Артемий Панарин Кузнецов сделал счёт 4:2 в пользу команды Сергея Зубова, понадобился фирменный финальный штурм СКА. И петербургская команда сумела выиграть в основное время: автором победной шайбы на 59-й минуте стал Арсений Грицюк.

Следующий матч СКА состоится 3 января, соперник принципиальный – ЦСКА.

Все по теме: хоккей, СКА
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