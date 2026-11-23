20 ноября около 12 часов к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что неизвестные избили водителя троллейбуса маршрута № 44 и скрылись.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что неизвестные, находясь в салоне троллейбуса, остановившегося на остановке общественного транспорта напротив дома 32 по проспекту Ветеранов, в результате конфликта избили 41-летнего водителя троллейбуса. Пострадавший мужчина обратился с ушибами и травмой головы в травмпункт и после оказанной медицинской помощи отпущен.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

22 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники по подозрению в совершении указанного преступления задержали 15-летнего девятиклассника и 16-летнего первокурсника колледжа.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.