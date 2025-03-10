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Питерец.ру » Спорт » Победа СКА над «Металлургом»: счёт – 4:2, Толчинский сделал дубль

Победа СКА над «Металлургом»: счёт – 4:2, Толчинский сделал дубль

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
28-й номер СКА Сергей Толчинский (на фото) отличился на 32-й и 46-й минутах матча с «Магниткой».

Успех в матче с магнитогорским «Металлургом» должен благотворно подействовать на хоккеистов СКА: в сезоне – 2024/2025 невским армейцам приходится особенно сложно. «Магнитка» – среди лидеров Восточной конференции КХЛ (опережают команду Андрея Разина только «Трактор» и «Салават Юлаев», СКА пытается обогнать «Северсталь» и «Спартак» и взобраться на пятую строчку таблицы Запада.

Роман Ротенберг доверил место в воротах СКА Егору Заврагину, который впервые пропустил на 17-й минуте после точного броска Дмитрия Силантьева, ставшего главной ударной силой магнитогорцев в этой встрече. Открыли счёт хозяева «СКА Арены», когда Александр Никишин забил в середине первого периода с передач Дмитрия Юдина и Марата Хайруллина. А Силантьев не успокоился и ещё раз огорчил Заврагина за 16 секунд до сирены на первый перерыв – 1:2 и есть повод для тренерского штаба взбодрить петербургскую команду перед второй двадцатиминуткой.

В дальнейшем Сергей Толчинский ответил своим дублем на две шайбы Силантьева. Сначала Толчинский сравнял счёт во втором периоде. В третьем отрезке матча Валентин Зыков вывел СКА вперёд, после чего снова забил Толчинский. Итог матча – 4:2 в пользу СКА. Отлично сыграл Никишин, набравший 3 (1+2) очка.

Все по теме: хоккей, СКА
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