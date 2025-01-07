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Питерец.ру » Спорт » Крупная победа СКА над «Витязем»: Акользин сделал дубль

Крупная победа СКА над «Витязем»: Акользин сделал дубль

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Такими темпами Акользин догонит по результативности Кузнецова, Хайруллина и Демидова!

Павел Акользин становится джокером СКА – в матче с «Витязем» новобранец команды Романа Ротенберга сотворил дубль. А начиналось всё для невских армейцев скверно: Фредерик Готье открыл счёт уже на 24-й секунде, а в середине стартового периода в воротах Павла Мойсевича затрепыхалась вторая шайба.

Роман Ротенберг не стал менять Мойсевича (на фото) при счёте 0:2 и не прогадал: больше СКА в этой встрече не пропустил. А забивать петербуржцы начали ещё до первого перерыва: Захар Бардаков сократил отставание хозяев «СКА Арены» с передачи Ивана Демидова. Второй период завершился со счётом 3:0 в пользу СКА: Акользин забил уже в дебюте, Григорий Кузьмин отличился на 32-й минуте (одним из ассистентов стал Матвей Короткий), и сразу же Семён Демидов сделал счёт 4:2.

В третьей двадцатиминутке «Витязь» подвели легионеры: Дерек Барак и Джереми Руа вместо набранных очков отметились в протоколе матча удалениями. В большинстве Акользин сделал свой второй в нынешнем сезоне дубль (первый случился ещё в составе «Металлурга»). Итог – 5:2 в пользу СКА.

«Питерец.ру» заглянул в список лучших бомбардиров КХЛ, во главе которого расположились набравшие по 42 очка Джош Ливо и Никита Гусев: лучший в составе СКА – Плотников (34 очка).

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