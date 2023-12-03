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Питерец.ру » Спорт » СКА в овертайме обыграл «Витязь», победную шайбу забросил Михаил Воробьёв

СКА в овертайме обыграл «Витязь», победную шайбу забросил Михаил Воробьёв

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
СКА поднялся на четвёртое место в Западной конференции КХЛ после этого успеха.

«Питерец.ру» рад продолжению победной серии СКА, которая после субботней встречи с «Витязем» составляет уже десять матчей. Поначалу игра складывалась не в пользу коллектива Романа Ротенберга: к середине второго периода СКА уступал гостям «Ледового» две шайбы. Иван Ежов забил Никите Серебрякову «гол в раздевалку» за 17 секунд до сирены на первый перерыв, а Иван Воробьёв сделал счёт 2:0 на 31-й минуте. И это была не последняя шайба хоккеиста по фамилии Воробьёв в этом поединке.

Невские армейцы вышли на третью двадцатиминутку при счёте 0:2, но смогли добиться овертайма. «Камбэк» СКА начался с шайбы Александра Никишина с передач Артёма Земчёнка и Михаила Воробьёва, а спасительной стала шайба Владимира Алистрова в большинстве на 54-й минуте. «Витязь» не смог отстоять ворота в меньшинстве, когда на малый штраф нарвался 35-летний Владимир Галузин.

Игра продолжилась в овертайме, где подмосковную команду снова подвёл схлопотавший очередное удаление Галузин. В большинстве СКА сумел поразить ворота Дмитрия Шикина: автором победного броска стал Михаил Воробьёв (ассистентом выступил Сергей Толчинский).

Набрав 46 очков, СКА занимает четвёртое место на Западе КХЛ. Лидирует в конференции московское «Динамо».


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