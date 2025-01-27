После субботнего поражения от СКА «Салават Юлаев» проиграл и «Зелёное дерби» – «Ак Барсу» в овертайме

СКА в субботу одержал важную победу над «Салаватом Юлаевым»: и соперник серьёзный, и череда неудач обязывала команду Романа Ротенберга не проиграть. Юлаевские ворота защищал Александр Самонов, который пропустил в дебюте второго периода (в первой двадцатиминутке зрители «СКА Арены» взятий ворот не увидели). Открыл счёт Захар Бардаков, которому ассистировали Валентин Зыков и перешедший в стан невских армейцев по ходу сезона – 2024/2025 Дмитрий Юдин. Впрочем, «Питерец.ру» уточняет: Юдин вернулся в СКА, в составе которого дважды брал Кубок Гагарина.

Джош Ливо – а кто же ещё? – счёт сравнял, но Илья Карпухин вывел хозяев льда вперёд, а шайба Арсения Грицюка на 34-й минуте в итоге стала победной, поскольку юлаевцам удалась лишь шайба престижа за считанные секунды до сирены. Это упорный Шелдон Ремпал улучшил личную статистику – не об этом ли постоянно думают хоккеисты-легионеры в любой лиге? – и СКА выиграл со счётом 3:2.

После поражения в Санкт-Петербурге уфимцы провели принципиальное «Зелёное дерби» с «Ак Барсом»: этот матч завершился победой казанской команды в овертайме со счётом 4:3. Одну из шайб у проигравших забросил Ливо, а в составе «Ак Барса» отличился экс-форвард СКА Дмитрий Яшкин.