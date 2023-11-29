СКА сумел победить «Динамо» со счётом 5:3, дубль сделал Марат Хайруллин, а Александр Никишин играл с травмой

Привлекательная вывеска матча КХЛ между СКА и московским «Динамо» себя оправдала: игра получилась интересной, а шайбы залетали в ворота в каждом из трёх периодов.

Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Алекса Гальченюка открыл счёт на 8-й минуте, и на первый перерыв команды отправились при минимальном преимуществе СКА. Владимир Алистров, которому ассистировали Толчинский и Василий Глотов, удвоил преимущество хозяев льда, после чего в ворота Никиты Серебрякова залетела ответная шайба «Динамо». Роман Ротенберг не поверил в отсутствие нарушения правил при взятии ворот своей команды и затребовал видеоповтор. Вердикт – Рашевский забил без нарушения, и СКА пришлось защищаться в меньшинстве. Однако москвичи дивидендов из этого большинства не извлекли: Поляков даже мог забить в контратаке.

После этого Гальченюк в формате «5Х4» сделал счёт 3:1, но на старте третьей двадцатиминутки СКА дважды пропустил в меньшинстве – 3:3. Здесь блеснул Марат Хайруллин, оформивший дубль и принёсший невским армейцам важную победу со счётом 5:3. С повреждением доигрывал эту встречу защитник СКА Александр Никишин (на фото), которого травмировал динамовец Малышев. Сумеет ли Никишин сыграть с «Витязем» – покажет время.