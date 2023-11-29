ента новостей

00:56
СКА сумел победить «Динамо» со счётом 5:3, дубль сделал Марат Хайруллин, а Александр Никишин играл с травмой
18:57
Невский экологический оператор переходит на усиленный режим работы
18:37
Баскетбольный «Зенит» обыграл «Руну» с разницей в 12 очков, при этом Походяев забил 6 трёхочковых бросков
16:13
СК Ленобласти просит оказать содействие в установлении личности погибшей женщины
10:39
В Выборгском районе в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка "Nissan Juke"
10:33
В Выборге пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам более 5,8 миллионов рублей
10:27
В Московском районе сотрудник маркет-плейса избил своего коллегу
10:20
В Петербурге 19-летняя девушка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильника
09:55
В Ленобласти столкнулись два фургона и минивэн. Пострадали трое водителей
09:36
В Петербурге полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»
21:07
Дежавю: «СКА-Нева» снова проиграла пермскому «Молоту» со счётом 0:2, но на этот раз «сухарь» заработал Егор Горшков
20:39
Петербургская шахматистка Анастасия Боднарук включена в сборную России на турнир стран ШОС, Сергей Карякин не сыграет
20:10
Петербургское хоккейное «Динамо» в очередном матче чемпионата ВХЛ – «Кубка Шёлкового пути» в овертайме победило «Торос» со счётом 1:0
20:01
В Петербурге энергетики и зажигалки будут продавать по паспорту
19:55
Выставка китайского фотографа Ин Инь «Охотский ветер»
19:49
Выставка Андрея Шатилова «Обществоведение»
19:47
После поражения от «Протона» в Суперлиге «Ленинградка» сумела выиграть в Казани и попала в финал Кубка России
19:42
Депутат Госдумы Сергей Боярский передал в Детский медицинский центр имени Алмазова более трех тысяч детских игрушек
11:27
В Петербурге семьям участников СВО показали шедевры Русского музея
11:14
В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу
11:06
В Петербурге неоднократно судимая за неуплату алиментов ударила ножом своего сожителя
10:52
Пенсионер из Центрального района Петербурга передал аферистам 7,3 млн рублей
10:44
Трое погибших и двое тяжело ранены в результате стрельбы в Виннипеге, Канада
08:30
В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»
01:53
«Ленинградец» благодаря забитому Эдуардом Сухановым пенальти обыграл «Тюмень», сумев реваншироваться за 0:4 в первом круге ФНЛ
01:15
Голы Родригао, Изидора и Мостового помогли «Зениту» разгромить «Сочи», а «Краснодар» проиграл в Екатеринбурге
17:23
В Ленобласти задержали автоугонщика, попавшего в ДТП на угнанном автомобиле
13:43
Учебный театр «На Моховой» откроет новый сезон Днем первокурсника
13:41
Полицейские задержали пьяного водителя после ДТП на КАД
13:28
В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении с ножом на женщину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА сумел победить «Динамо» со счётом 5:3, дубль сделал Марат Хайруллин, а Александр Никишин играл с травмой

СКА сумел победить «Динамо» со счётом 5:3, дубль сделал Марат Хайруллин, а Александр Никишин играл с травмой

0
12
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Насколько серьёзно досталось Александру Никишину в столкновении с игроком «Динамо» пока точно не известно.

Привлекательная вывеска матча КХЛ между СКА и московским «Динамо» себя оправдала: игра получилась интересной, а шайбы залетали в ворота в каждом из трёх периодов.

Михаил Воробьёв с передач Сергея Толчинского и Алекса Гальченюка открыл счёт на 8-й минуте, и на первый перерыв команды отправились при минимальном преимуществе СКА. Владимир Алистров, которому ассистировали Толчинский и Василий Глотов, удвоил преимущество хозяев льда, после чего в ворота Никиты Серебрякова залетела ответная шайба «Динамо». Роман Ротенберг не поверил в отсутствие нарушения правил при взятии ворот своей команды и затребовал видеоповтор. Вердикт – Рашевский забил без нарушения, и СКА пришлось защищаться в меньшинстве. Однако москвичи дивидендов из этого большинства не извлекли: Поляков даже мог забить в контратаке.

После этого Гальченюк в формате «5Х4» сделал счёт 3:1, но на старте третьей двадцатиминутки СКА дважды пропустил в меньшинстве – 3:3. Здесь блеснул Марат Хайруллин, оформивший дубль и принёсший невским армейцам важную победу со счётом 5:3. С повреждением доигрывал эту встречу защитник СКА Александр Никишин (на фото), которого травмировал динамовец Малышев. Сумеет ли Никишин сыграть с «Витязем» – покажет время.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Все по теме: хоккей СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-09-2023, 02:12
СКА проиграл в третий раз подряд, на этот раз московскому «Динамо», счёт – 1:3, Джиошвили сделал дубль
24-09-2023, 01:05
СКА всухую обыграл «Амур» в Хабаровске – 4:0, Алистров набрал 3 очка, а Гальченюк сделал дубль
2-09-2023, 21:03
СКА начал чемпионат КХЛ – 2023/2023 с победы над московским «Динамо», при этом Алекс Гальченюк сделал результативную передачу
15-11-2023, 00:44
СКА победил в Казани «Ак Барс» со счётом 4:2, дубль сделал Василий Глотов
8-10-2022, 01:40
Василий Глотов забросил победную для СКА шайбу в ворота «Витязя»
8-11-2023, 20:37
В «Другом Дерби» пензенский «Дизель» оказался сильнее петербургского хоккейного «Динамо», счёт – 5:3

Происшествия на дорогах

0
209
Вчера, 10:39
В Выборгском районе в ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка "Nissan Juke"
0
95
Вчера, 09:55
В Ленобласти столкнулись два фургона и минивэн. Пострадали трое водителей
0
202
27-11-2023, 11:14
В поселке Комарово автоледи на иномарке насмерть сбила пожилую женщинуу
0
134
27-11-2023, 08:30
В Ленобласти на трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель «Рено»
Наверх