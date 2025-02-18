ента новостей

18:56
Праздник музыки: большой юбилейный концерт Хиблы Герзмава!
18:50
Форвард СКА Евгений Кузнецов сделал дубль в победном для команды Романа Ротенберга матче с «Северсталью»
18:30
Победа «Ленинградки» в четырёх партиях в Красноярске над «Енисеем»: у Анны Мельниковой – 16 очков
16:54
Мошенники распространяют троянцы под видом бесплатных игр для ПК
13:02
В Колпино пьяного водителя останавливали со стрельбой
12:32
В ЦБ заверили, что цифровой рубль не станет обязательным
12:24
Выставка китайской художницы Фанлу Линь
12:20
В Мариинском дворце открылась выставка «Свои. Герои»
10:52
Посетителя клуба в Петроградском районе задержали с партией наркотиков
10:29
В ДТП на проспекте Ветеранов пострадал 6-летний ребенок
10:24
На Пискаревском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
10:21
В Петербурге поймали одного из налетчиков на табачную лавку в Невском районе
10:06
В Приморском районе дебошир угрожал ножом бригаде скорой помощи
08:45
ОЭЗ СПб укрепляет экономику города
08:34
В СПб меняют старые лифты
08:09
Ключевые показатели в СПб уверенно растут
07:57
В СПб растет популярность внутреннего совместительства
01:58
Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителями в турнире танцоров в финале Гран-при России в Красноярске, петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко – четвёртые
23:11
На трассе "Санкт-Петербург - Колтуши" иномарка неасмерть сбила пешехода
16:48
День памяти героических защитников Невского пятачка
16:34
Слово дал – слово взял. Почему Google отказался от обещания не использовать ИИ для оружия и слежки
16:16
Премьера спектакля «На рассвете»
15:37
В Петербурге задержали мигранта, организовавшего в караоке-клубе притон для занятия проституцией
11:41
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на улице Композиторов
11:19
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из Ломоносова
11:11
На Искровском проспекте ограбили табачную лавку
11:03
В Петербурге ищут налетчика на цветочный магазин на улице Композиторов
10:31
В центре Петербурга ранее судимая женщина ударила ножом сотрудницу магазина при попытке кражи товара
10:04
По меньшей мере 18 человек погибли в давке на железнодорожном вокзале Нью-Дели
09:33
Петербуржцев предупредили о рассылке мошеннических писем со штрафами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Форвард СКА Евгений Кузнецов сделал дубль в победном для команды Романа Ротенберга матче с «Северсталью»

Форвард СКА Евгений Кузнецов сделал дубль в победном для команды Романа Ротенберга матче с «Северсталью»

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
В составе невских армейцев снова 2 очка набрал Матвей Короткий.

После неудачи в предыдущем матче регулярного первенства КХЛ с «Нефтехимиком» СКА очень нужна была победа над «Северсталью», и на этот раз петербуржцы смогли выиграть со счётом 5:3. Не сильно блиставший в Нижнекамске Егор Заврагин тем не менее вновь занял место в воротах СКА. Первым достал шайбу из сетки собственных ворот голкипер «Северстали» Константин Шостак: это Григорий Кузьмин открыл счёт с передач Павла Дедунова и Дмитрия Юдина.

Но череповецкий клуб отыгрался по ходу первого периода, когда Заврагина огорчил Котляревский. В начале второй двадцатиминутки точный бросок словацкого легионера «Северстали» Адама Лишки вывел хозяев льда вперёд. Но СКА реализовал удаление Тимофея Давыдова и сравнял счёт (в большинстве отличился Марат Хайруллин). А под занавес второго периода «Северсталь» подвёл один из главных снайперов команды Андрея Козырева Данил Аймурзин, схлопотавший малый штраф. Евгений Кузнецов реализовал «лишнего» и вывел СКА вперёд – 3:2.

«Питерец.ру» отмечает, что СКА удалось довести борьбу в матче до победы. Матвей Короткий забил в большинстве, хозяева сократили отрыв, а итоговый счёт 5:3 установило попадание Кузнецова в пустые ворота «Сталеваров». Следующим соперником СКА будет «Куньлунь».

Все по теме: хоккей, СКА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-11-2023, 21:42
Рендулич, Фальковский, Поляков, Алистров и Хайруллин забросили шайбы в победном для СКА матче с «Северсталью»
28-09-2024, 01:48
Сразу 13 шайб было заброшено в матче СКА с «Северсталью», который завершился победой петербуржцев со счётом 8:5, а омский «Авангард» проиграл в КХЛ в седьмой раз подряд
16-10-2024, 01:16
СКА в овертайме одолел «Нефтехимик»: ворота защищал Егор Заврагин, счёт открыл Иван Демидов, победный буллит исполнил Евгений Кузнецов
28-08-2024, 01:32
Сергей Андронов сделал дубль в победном для СКА матче с «Северсталью», который завершился со счётом 5:3
16-01-2025, 23:31
СКА потерпел крупное поражение от «Северстали» со счётом 4:7, в составе победителей дубль сделал Думбадзе
15-02-2025, 22:43
Фиаско СКА в Нижнекамске: «Нефтехимик» победил команду Романа Ротенберга со счётом 4:3 в матче с тремя дублями

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:29
В ДТП на проспекте Ветеранов пострадал 6-летний ребенок
Сегодня, 10:24
На Пискаревском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
Вчера, 23:11
На трассе "Санкт-Петербург - Колтуши" иномарка неасмерть сбила пешехода
16-02-2025, 01:23
Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки
Наверх