Форвард СКА Евгений Кузнецов сделал дубль в победном для команды Романа Ротенберга матче с «Северсталью»

После неудачи в предыдущем матче регулярного первенства КХЛ с «Нефтехимиком» СКА очень нужна была победа над «Северсталью», и на этот раз петербуржцы смогли выиграть со счётом 5:3. Не сильно блиставший в Нижнекамске Егор Заврагин тем не менее вновь занял место в воротах СКА. Первым достал шайбу из сетки собственных ворот голкипер «Северстали» Константин Шостак: это Григорий Кузьмин открыл счёт с передач Павла Дедунова и Дмитрия Юдина.

Но череповецкий клуб отыгрался по ходу первого периода, когда Заврагина огорчил Котляревский. В начале второй двадцатиминутки точный бросок словацкого легионера «Северстали» Адама Лишки вывел хозяев льда вперёд. Но СКА реализовал удаление Тимофея Давыдова и сравнял счёт (в большинстве отличился Марат Хайруллин). А под занавес второго периода «Северсталь» подвёл один из главных снайперов команды Андрея Козырева Данил Аймурзин, схлопотавший малый штраф. Евгений Кузнецов реализовал «лишнего» и вывел СКА вперёд – 3:2.

«Питерец.ру» отмечает, что СКА удалось довести борьбу в матче до победы. Матвей Короткий забил в большинстве, хозяева сократили отрыв, а итоговый счёт 5:3 установило попадание Кузнецова в пустые ворота «Сталеваров». Следующим соперником СКА будет «Куньлунь».