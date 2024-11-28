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Питерец.ру » Спорт » Никита Сошников принес «Адмиралу» победу по буллитам над СКА: у петербуржцев шайбы забросили Александр Никишин и Марат Хайруллин

Никита Сошников принес «Адмиралу» победу по буллитам над СКА: у петербуржцев шайбы забросили Александр Никишин и Марат Хайруллин

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
vk.com
Сегодня Евгений Кузнецов не сумел забить послематчевый буллит.

СКА начал свой дальневосточный вояж с поражения по буллитам от «Адмирала». Команда Леонида Тамбиева в Восточной конференции КХЛ идёт сразу вслед за лидерами – «Трактором», «Автомобилистом», «Ак Барсом», «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом». Форвард «Моряков» Никита Сошников сделал дубль в победном для клуба из Владивостока в матче с «Амуром» (5:3), и сегодня Сошников был на виду.

«Питерец.ру» не нашёл в заявке СКА на матч во Владивостоке Егора Заврагина: ворота невских армейцев защищал Павел Мойсевич, Артемий Плешков был в запасе. Первыми забили петербуржцы: Александр Никишин с передач Григория Кузьмина и Марата Хайруллина реализовал большинство на 10-й минуте после удаления Марка Марина. «Адмирал» сравнял счёт во втором периоде, когда ворота Мойсевича поразил Сошников, которому ассистировали легионеры дальневосточной команды – Джованни Фьоре и Джек Родуолд.

Та же тройка в составе Фьоре, Родуолда и Сошникова организовали вторую шайбу «Адмирала» в этой встрече, но Хайруллин после точного паса Сергея Толчинского сравнял счёт – 2:2, овертайм и буллиты. Здесь больше повезло хозяевам льда: Дмитрий Завгородний и Сошников свои попытки реализовали, итог игры – победа «Адмирала» со счётом 3:2Б.

Все по теме: хоккей, СКА
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